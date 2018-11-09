Жена Барака Обамы рассказала о неестественном зачатии их детей

Сегодня, 01:21

Мишель Обама рассказала о выкидыше и тяжелых мыслях, которые терзали ее после этого

Фото: AFP
Фото: AFP

Дети американского экс-президента Барака Обамы – Малия и Саша – были зачаты при помощи процедуры ЭКО. В этом его супруга Мишель Обама призналась в интервью BBC.

Обратиться к экспертам по экстракорпоральному оплодотворению пара решила после выкидыша, который произошел у Мишель 20 лет назад.

Бывшая "первая леди" признается, что тогда она чувствовала себя брошенной и одинокой, но позже поняла, что "биологические часы – это реальность", и задумалась об искусственном оплодотворении.

"Худшее, что мы, женщины, можем сделать, – это не делиться друг с другом опытом того, как устроено наше тело и с какими проблемами ему приходится сталкиваться", – утверждает Мишель Обама.

Напомним, ранее Мишель Обама рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, которую ей подарила супруга президента США Дональда Трампа перед инаугурацией в 2017 году.

Также мы писали о ее прощальной прогулке по Белому дому, во время которой она прошлась по комнатам дворца вместе с их собаками породы португальская водяная. 
роды, мишель обама, оплодотворение, выкидыш
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

Барак и Мишель Обама займутся продюсированием сериалов

21 Мая, 22:23

Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix

Fun

Мишель и Барак Обамы. Фото: AFP

Мишель и Барак Обама зажгли на концерте Бейонсе и Джей Зи

30 Июля, 14:34

Супруги отрывались под хиты исполнителей
Загрузка...

Психология

Мишель и Барак Обама. Фото: gettyimages

Три важных вопроса, которые стоит задать себе перед свадьбой: совет Барака Обамы

12 Июля, 14:11

Экс-президент США уже 25 лет состоит в браке с Мишель

Wellness

Ученые провели множество исследований. Фото: pixabay

Искусственное оплодотворение оказалось опасным для потомства

19 Мая, 02:41

Исследователи наблюдали за потомством самок, которые беременели естественным путем и с помощью искусственного осеменения
Загрузка...