Зимнее безумие в Америке: запад США парализовало из-за снегопадов

В связи со снежной бурей, которая накрыла западную часть Соединенных Штатов, в этой части страны образовался транспортный коллапс.

Как сообщает Reuters, в аэропортах штатов Миссури, Мичиган, Иллинойс и Индиана, где из-за снегопадов отменили около 1200 авиарейсов, тысячи людей застряли в аэропортах. При этом, усугубляет ситуацию то, что именно в четверг в США праздновали День благодарения, поэтому сегодня люди хотели вернуться домой.

Кроме того, в штате Канзас объявлено стихийное бедствие – из-за плохой видимости здесь произошло множество ДТП, в том числе и на крупных автомагистралях.

Snow & strong winds created a travel nightmare today in Kansas. Most of this footage was shot in Salina, Kansas where numerous vehicles got stuck in the snow. A state of disaster emergency was declared in Kansas today. #kswx #kansas #blizzard #winterstorm #snow #holidaytravel pic.twitter.com/lkT9DgO622