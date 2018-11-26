Зимнее безумие в Америке: запад США парализовало из-за снегопадов

Сегодня, 13:02

Из-за снегопадов перекрыты автомагистрали и отменены около 1200 авиарейсов – тысячи людей застряли в аэропортах

Фото: twitter.com/NickBenderKMBC
Фото: twitter.com/NickBenderKMBC

В связи со снежной бурей, которая накрыла западную часть Соединенных Штатов, в этой части страны образовался транспортный коллапс.

Как сообщает Reuters, в аэропортах штатов Миссури, Мичиган, Иллинойс и Индиана, где из-за снегопадов отменили около 1200 авиарейсов, тысячи людей застряли в аэропортах. При этом, усугубляет ситуацию то, что именно в четверг в США праздновали День благодарения, поэтому сегодня люди хотели вернуться домой.

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Кроме того, в штате Канзас объявлено стихийное бедствие – из-за плохой видимости здесь произошло множество ДТП, в том числе и на крупных автомагистралях.

По данным Национальной службы погоды, скорость ветра в западных штатах составляла более 70 км/час, там выпало около 15 см снега.

Напомним, что две недели назад мощная снежная буря пришла на северо-восток США, из-за чего произошли многочисленные ДТП и погибли, по меньшей мере, восемь человек.

Кроме того, сообщалось о циклоне, который обрушился на Австралию, принеся с собой снегопады.
погода, зима, снег, снегопад, катаклизмы, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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