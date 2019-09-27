Знаменитые кораллы на Гавайях неожиданно начали терять цвет

Эксперты заговорили об экологической катастрофе на рифах вокруг Гавайских островов

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Вокруг Гавайских островов умирают коралловые рифы. Исследователи заметили тревожные симптомы— кораллы массово теряют цвет.

Удивительный подводный мир кораллов простирается на юго-запад от Большого острова гавайского архипелага, расположенного в сотне километров от мест, которые облюбовали туристы.

В эти воды не попадают компоненты солнцезащитных кремов, промышленные отходы, а кораллы не топчут дайверы. Но даже здесь исследователи замечают большую проблему.

"Мы видим признаки выцветания. Почти все виды, которые мы наблюдаем, теряют цвет. Одни больше, другие — меньше. Мы только начинаем исследовать этот процесс", – говорит эколог университета штата Аризона Грег Аснер.

В тандеме с местными и американскими учеными эколог Грег Аснер мониторит рифы, чтобы узнать масштаб бедствия.

"Речь идет об огромных территориях. Поэтому важно сравнить наши данные с наблюдениями с воздуха и спутниковыми снимками, чтобы получить полноценную, правдивую картину", – говорит Грег Аснер.

Лишь четыре года назад жара уничтожила почти половину кораллов гавайской береговой линии. Катастрофическим для рифов оказался и этот сезон. Обесцвечивание подводного мира происходит из-за потоков слишком теплой воды. Планета разогревается больше, а для кораллов это означает стресс.

Морским биологам остается только составлять карты мест, где подводному миру грозит гибель.

Океанограф Джеймисон Гоув показывает на мониторе компьютера зоны рифов.

"В зонах, окрашенных голубым, мы не ожидаем выцветания, желтые зоны – означают умеренное выцветание, а вот красные – это 100-процентное обесцвечивание рифов", – говорит океанограф Джеймисон Гоув.

Этим летом температура воды вокруг гавайских островов побила все рекорды. Синоптики говорят – ситуация не изменится и осенью, а это значит, что естественная красота и дальше будет страдать.

Из-за антропогенных изменений такая тенденция характерна для всех рифов мирового океана, которые являются домом для четверти морских обитателей планеты.

Напомним, что ранее сообщалось, что исчезновение коралловых рифов скоро приведет к цунами по всему миру.

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