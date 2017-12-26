100-летняя француженка объяснила свое долголетие "рюмкой кое-чего"

Сегодня, 00:50

Самая пожилая барменша Франции раскрыла секрет своего долголетия

Кадр: AFP / YouTube
Кадр: AFP / YouTube

Самая пожилая барменша Франции раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает BBC News.

"Никогда не есть фрукты. И никогда не пить молоко или йогурт, — рассказала жительница города Исберг Мари-Лу Вирт (Marie-Lou Wirth), недавно отметившая столетний юбилей. — Запиваю еду водой. И рюмкой кое-чего еще... но в меру. Если бы много пила, то сейчас бы меня тут не было".

Вирт родилась в 1917 году. В 14 лет она стала работать в баре, который открыли ее родители. Заведение работает до сих пор, и Мари-Лу по-прежнему стоит за стойкой, но былых завсегдатаев почти не осталось. "Я похоронила их всех. Они умерли раньше меня. А молодежь сюда не заходит, — сетует она. — Кому охота смотреть на старуху".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По мнению юбилярши, прежде Исберг был более оживленным местом. "Жизнь была другой. Тогда в городе было 100 бистро. Теперь осталось только четыре. Было шесть тысяч фабричных рабочих. Теперь только 200, — рассказывает она. — У фабрики каждый день танцевали под механическое пианино. Бросаешь две монетки, дергаешь рычаг. И люди танцевали. Теперь всего этого нет".

19 декабря сообщалось, что 100-летняя Дороти Флетчер из американского города Ноблсвилла считает секретом долгой жизни ежедневное употребление чизбургеров из "Макдоналдс".

Итальянка Эмма Морано, скончавшаяся в апреле в возрасте 117 лет, верила, что дожить до почтенного возраста ей помогли одиночество и диета, состоящая из трех яиц в день и рубленого мяса.

Байолет Мосс Браун с Ямайки, после смерти Морано признанная старейшим в мире человеком, утверждала, что не ест свинину и курятину, а также не пьет ром.
долгожитель, долголетие
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Михаил Бурчин. Еще недавно мог копаться в огороде. Фото: expres.ua

Cмерти он неинтересен: во Львовской области живет ровесник Сальвадора Дали

23 Ноября, 09:55

113-летний Михаил Бурчин никогда не пил, а сейчас любит каши

Food&Wellness

Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые назвали овощ, который увеличивает продолжительность жизни

8 Ноября, 03:10

Китайские ученые проводили исследования на протяжении семи лет, в них приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет
Загрузка...

Fun

Тао. Фото: кадр из видео

Модная танцовщица показала невероятную растяжку в свои 99 лет

5 Октября, 14:57

Женщина по имени Тао носит большие серьги, делает яркий маникюр и ходит на высоких каблуках

Психология

Исраэль Кристал скончался в возрасте 113 лет. Фото: wikipedia.org

В Израиле скончался старейший мужчина планеты

12 Августа, 00:55

Исраэль Кристал прожил непростую жизнь: за его плечами ужасы холокоста и пытки в лагере Освенцим
Загрузка...