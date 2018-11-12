125 тыс. долларов за смелость: в Австралии хотят отблагодарить бездомного

Пользователей сети поразило то, как безоружный Майкл Роджерс поставил свою жизнь под угрозу, чтобы остановить террориста

Австралийцы решили отблагодарить бездомного смельчака – он вместе с полицейскими пытался обезоружить террориста "Исламского государства", который на прошлой неделе совершил атаку в центре Мельбурна – второго по размеру города Австралии.

Как сообщает BBC, на краудфандинговой платформе GoFundMe был создан сбор в пользу Майкла Роджерса, который перед этим прославился, как "парень с тележкой", благодаря видео с места событий.

Пользователей сети поразило то, как безоружный Майкл поставил свою жизнь под угрозу, чтобы остановить террориста – "вооружившись" одной лишь продуктовой тележкой, он толкнул ее в сторону преступника.

Организаторы сбора средств считают, что такой поступок заслуживает помощи и хотят, чтобы эти средства помогли Майклу встать на ноги. Называя его "героем", они изначально объявили о сборе 45 тыс. долларов, но в итоге собрали почти втрое больше – аж 125 тыс.

Впрочем, сам себя Роджерс героем не считает – дескать у него даже не вышло сбить злоумышленника с ног.

Напомним, что 9 ноября мужчина на автомобиле въехал в здание торгового центра на улице Бурк-стрит в бизнес-квартале Мельбурна. Выйдя из машины, он набросился на прохожих с ножом. В результате один человек умер на месте, еще двое были ранены.

Позже полиция Австралии классифицировала нападение как террористический акт. По словам свидетелей, преступник бросил взрывное устройство через окно автомобиля с криком "Аллах акбар!".

ответственность за нападение взяли на себя террористы "Исламского государства". Также стало известно, что