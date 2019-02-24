80-летняя бабушка стала "королевой аудиосистем"

К Сесилии Киминде съезжаются автомобилисты со всей Кении – никто лучшее нее не разбирается в автозвуке

80-летняя бабушка стала "королевой аудиосистем" 2019-02-24T06:20:00+02:00 Другие страны К Сесилии Киминде съезжаются автомобилисты со всей Кении - никто лучшее нее не разбирается в автозвуке

80-летняя Сесилия Вангари Киминда прославилась на всю Кению, открыв небольшую мастерскую автозвука в сети салонов – за качественной акустикой к пожилой женщине теперь съезжаются водители со всей страны.

А когда она находится за работой, все соседи приходят послушать хорошую музыку и потанцевать под зажигательные ритмы. Несмотря на почтенный возраст, эта женщина является лучшим специалистом региона по аудиосистемам.

"Когда клиент говорит, что звук хороший и работа выполнена хорошо, я счастлива. Он расскажет об этом своим знакомым, и они тоже приедут. Когда люди слышат, что я старая женщина, приезжают в этом убедиться", – говорит Сесилия.

Ранее она руководила супермаркетом и владела небольшим автобусным парком, но, заметив, сколько времени люди проводят в пробках, ей в голову пришла идея еще одного бизнеса: устанавливать в транспорте качественный звук, чтобы пассажирам было веселее. Тогда же она научилась и самостоятельно паять электронику и подбирать динамики.

"Что бы вы ни выбрали, она посоветует для машины лучшее и подберет комплектацию. Она лучшая в этом деле", – утверждает клиент одной их автомастерских Сисилии Фрэнсис Киети.

И в этом бизнесе кенийская бабушка уже 30 лет, но помимо этого она успевает также консультировать специалистов по звуку на радиостанции в Найроби.

"Она разбирается в наушниках и звуке. Это не автомобильные аудиосистемы, а радио. Она может ходить по студии, говорить с диджеем, помогать ему, давать советы техникам", – признается директор радиостанции Джулиус Овини.

При помощи внуков женщина развила свой бизнес от одной мастерской до целой сети станций автозвука. В ее семейном бизнесе работают 17 человек. Однако сама предпринимательница говорит, что не отложит отвертку, пока есть время и силы, поскольку верит, что лишь так живет дело ее жизни.

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