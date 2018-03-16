"Людей вышвыривало наружу" – очевидцы рассказали подробности ЧП с подъемником в Гудаури

Очевидцы чрезвычайного происшествия, случившейся с подъемником на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, рассказали, что эвакуация вертолетам не производилась.

Известно, что среди пострадавших было семь иностранцев. Среди них – двое граждан Украины.

По словам одной из туристок, она в момент трагедии находилась на старте подъемника, но успела вылезти.

"Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался "замес". "Канатки" полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз, тот, кто не успел спрыгнуть, попал в это адово мясо… Кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю, погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда", – сообщает она на своей странице в социальной сети.

По словам других очевидцев, видео которых разместил телеграмм канал Mash, пострадавших лыжников спускали вниз на снегоходах.

"Помогали выпавшим, оттаскивали как могли!! Эвакуация никакая, переломанных людей спускали на снегоходах, кошмар! Вертолёты только для фрирайда и за деньги!!", – сказали они.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии, "Компания развития горных курортов" уже связалась с компанией "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит эти канатные дороги, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причины аварии. При этом отмечается, что компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии сломался подъемник, из-за чего травмировались восемь человек.

Напомним, недавно горнолыжный подъемник в Австрии превратился в экстремальные качели. Отдыхающих на курорте призвали оставить склон во время шторма, но успели не все.