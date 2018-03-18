В Сирии снова сбили бомбардировщик Су-24
Самолет был сбит в районе Дамаска
Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении фронтового бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в Twitter, самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.
#Breaking Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn— FSA News (@FSAPlatform) 18 марта 2018 г.
По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности пока судить сложно.
Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.
После этого между Россией и Турцией разразился дипломатический скандал, началось политическое похолодание и экономическая война. Кроме того, возмущенные россияне разгромили посольство Турции в Москве.
Су-24 – советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.