В Сирии снова сбили бомбардировщик Су-24

Сегодня, 22:19

Самолет был сбит в районе Дамаска

фото: скриншот
фото: скриншот

Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении фронтового бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.

Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в Twitter, самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.

По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности пока судить сложно.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

После этого между Россией и Турцией разразился дипломатический скандал, началось политическое похолодание и экономическая война. Кроме того, возмущенные россияне разгромили посольство Турции в Москве.

Су-24  – советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
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