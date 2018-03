В Сирии снова сбили бомбардировщик Су-24

Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении фронтового бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.

Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в Twitter, самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.

#Breaking Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn