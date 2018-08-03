Афганский спецназ освободил из плена талибов 61 заложника

В Афганистане после операции армейского спецназа из плена талибов был освобожден 61 заложник. Об этом сообщили в пресс-центре министерства обороны страны.

Также военные заявили, что в ходе операции по освобождению заложников, которая была проведена на территории уезда Каджаки провинции Гильменд, на юге Афганистана, уничтожены 18 вооруженных боевиков.

Некоторым из освобожденных людей понадобилась помощь врачей.

Напомним, 10 июля 10 человек погибли и еще четыре получили травмы в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в восточном афганском городе Джелалабад.

Также мы писали о взрывах, которые 16 июня прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в городе Нангархар. Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв теракта были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.