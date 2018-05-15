Альпинист с ограниченными возможностями покорил Эверест

Мужчина потерял ноги от обморожения во время своей первой попытки восхождения – тогда ему было всего 25

69-летний альпинист без обеих ног покорил Эверест. Ся Боюй смог подняться на самую высокую гору мира с пятой попытки. Впервые взять высоту попробовал, когда ему было 25. Тогда из-за обморожения он потерял обе ноги. Впрочем, мужчина не оставил любимое дело и годами готовился к решающему подъему.

Ранее высочайшую вершину мира покорил человек на инвалидной коляске.

Правда, лишь частично. Этот герой – австралиец Скотт Дулан. Он добрался до базового альпинистского лагеря – а это на высоту более пяти тысяч метров. Путешествие длилась 10 дней. Преимущественно на коляске. Австралиец говорит – хотел мотивировать собственным примером людей с инвалидностью. К восхождению он готовился почти год.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.

Согласно Базе данных Гималаев, по состоянию на 2015-й год больше всего альпинистов погибли из-за схода лавин (29%) и падений (23%). Еще 20% покорителей Эвереста убила острая горная болезнь.

Напомним, ранее в Непале решили отказаться от туристического сбора с покорителей Эвереста, который составлял 2 000 рупий (около 556 гривен).