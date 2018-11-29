В египетском некрополе найдены мумии: фото древних личностей

Сегодня, 00:18

Саркофаги были обнаружены во время раскопок гробниц около Фив


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Участники совместной египетско-французской экспедиции совершили историческое открытие около египетского города Фивы – во время раскопок некрополя Эль-Ассасиф были обнаружены несколько саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями.

Ссылаясь на местного министра по делам древностей Халеда Аль Анани, BBC пишет, что две были найдены в гробнице TT33, и еще одна – в TT28.

Саркофаги из первого захоронения относится к 17-ой и 18-ой династиям Египта. В более поздней – сделанной из дерева и окрашенного гипса – покоятся останки женщины по имени Поу-ю, которая жила в VII-IV вв. до н.э.

Во втором захоронении обнаружили украшенный золотом черный саркофаг смотрителя процесса мумификации в храме богини Маат по имени Тоо Инкетиф. По обстановке его гробницы видно, что он занимал высокое положение в обществе – она расписана яркими цветами и украшена пятью масками и более чем 1000 маленьких статуэток.

Кроме того, в гробнице были найдены еще несколько мумий, которые хранились не в саркофагах и, возможно, относятся к более раннему захоронению около 4 тысяч лет назад.

Напомним, что ДНК-анализ мумий показал, что некоторые фараоны пришли в Древний Египет с территорий современных Кавказа, Израиля и Ливана.

Также мы писали, что благодаря ДНК-экспертизе ученые смогли ответить на столетнюю загадку мумии из некрополя Дейт-эль-Берш.
Египет, раскопки, археология, мумия, некрополь
Источник:

"Сегодня"

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