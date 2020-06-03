Астероид размером с Эмпайр-Стейт-Билдинг приближается к Земле

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) размер которого оценивается между 250 и 750 м, что больше по размерам Эмпайр-Стейт-Билдинг (443 м), максимально приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня.

Об этом сообщает Daily Star.

"NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (103-этажный небоскреб в Нью-Йорке, который является третьим по высоте небоскребом в Соединенных Штатах, а также 35-м по высоте в мире – Ред.) и который на этой неделе пролетит в орбите Земли", – сказано в сообщении.

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По данным NASA, астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня. Он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек.

Ученые не считают, что астероид столкнется с Землей.

По оценке сотрудников NASA, в следующий раз астероид приблизится к Земле уже в 2024 году.

Напомним, ранее сотрудники Государственного исторического музея Челябинской области сообщили о поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, который упал в 2013 году.

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Кроме того, ученые приблизились к разгадке тайны астероида (Тунгусского метеорита), который упал в Сибири в 1908 году. О том, что именно могло произойти, исследователи подробно рассказали в статье для научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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