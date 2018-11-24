Атака смертника в Афганистане: погибли десятки людей

Сегодня, 10:53

Взрыв произошел в мечети, в то время как там происходили пятничные молитвы

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате теракта в мечети на военной базе в Афганистане погибли 26 военнослужащих, еще 50 были ранены. Инцидент произошел во время пятничных молитв 23 ноября, сообщает Reuters.

По его данным, взрыв в провинции Хост на востоке страны совершил террорист-смертник.

Отмечается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Мы также писали, что в одной из провинций Афганистана ракета попала в дом, в котором проходило свадебное торжество.

Также 20 человек погибли после атаки смертника "Исламского государства" на севере Афганистана, в том числе командир "Талибана". Начальник провинциального совета Мухаммед Нур Рахман сообщил, что взрыв произошел в мечети, в то время, как там происходили похороны.
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