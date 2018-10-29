Авиакатастрофа в Индонезии: появились новые подробности крушения Boeing

Сегодня, 09:27

На борту лайнера находились 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии


Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Потерпевший крушение в Индонезии лайнер Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air имел неисправность при прошлом полете. Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Эдвард Сираит.

"До этого самолет летал из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта). Было сообщение о технической проблеме, которая была решена в соответствии с процедурой" – рассказал он, указать характер технической проблемы отказался.

Кроме того, как сообщают СМИ, на борту лайнера находились около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Самолетом управлял гражданин Индии, капитан Бхавэй Санеджа, который работал в Lion Air с марта 2011 года. По данным Lion Air, он успел налетать 6 тысяч часов. В общей сложности двое пилотов рухнувшего воздушного судна налетали 11 тысяч часов.

Примечательно, что потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP эксплуатировался с августа 2018 года.

Напомним, сегодня, 29 октября, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX,  выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета из аэропорта Джакарты командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На данный момент на месте крушения работают спасатели. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять членов экипажа.
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Источник:

ТАСС

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