Австралийка нашла в тапочках ядовитую змею

Из-за окраса пресмыкающегося, его было очень сложно заметить

Жительница австралийского города Калаундра, штат Квинсленд, обнаружила в своих тапочках ядовитую змею.

Молодая черная ехидна обвила ремешки вьетнамок с похожей текстурой и цветом. Из-за этого пресмыкающееся было трудно заметить.

Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5–2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека.

Напомним, в прошлом году в австралийском городе Перт четырехмесячный котенок предупредил хозяина о ядовитой змее, прячущейся в ботинке. Айвен Макнамара рассказал, что обратил внимание на то, как сосредоточенно его питомец смотрит в угол спальни. Мужчина попытался понять, что могло заинтересовать котенка, и увидел выглядывающую из ботинка змеиную голову.

Ранее мы писали о том, что мальчик из австралийского города Голд-Кост удивил интернет своими необычными отношениями со змеями. Двухлетний мальчик легко находит общий язык с различными змеями и другими рептилиями.

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