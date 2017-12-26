Австралийка нашла в тапочках ядовитую змею

Сегодня, 02:14

Из-за окраса пресмыкающегося, его было очень сложно заметить

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Жительница австралийского города Калаундра, штат Квинсленд, обнаружила в своих тапочках ядовитую змею.

Молодая черная ехидна обвила ремешки вьетнамок с похожей текстурой и цветом. Из-за этого пресмыкающееся было трудно заметить.

Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5–2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека.

Напомним, в прошлом году в австралийском городе Перт четырехмесячный котенок предупредил хозяина о ядовитой змее, прячущейся в ботинке. Айвен Макнамара рассказал, что обратил внимание на то, как сосредоточенно его питомец смотрит в угол спальни. Мужчина попытался понять, что могло заинтересовать котенка, и увидел выглядывающую из ботинка змеиную голову.

Ранее мы писали о том, что мальчик из австралийского города Голд-Кост удивил интернет своими необычными отношениями со змеями. Двухлетний мальчик легко находит общий язык с различными змеями и другими рептилиями.

Ранее сообщалось, что девушка стала звездой сети благодаря своему коту, который случайно запер ее на балконе.
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Источник:

The Daily Mail

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