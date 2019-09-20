Беларусь упрощает визовым режим с ЕС: появилась реакция Кремля

Теперь для белорусов европейские визы будут вдвое дешевле и станет легче получать

Фото informator.news

Беларусь еще в 2014 году нацеливались на упрощение визового режима с Евросоюзом. И только вот сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил соглашение с ЕС.

Об этом заявил на пресс-конференции спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает агентство "БЕЛТА".

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", – сказал он.

Глаз отметил, что этому шагу предшествовала достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским Союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон. Документы должны быть ратифицированы парламентами ЕС и Беларуси.

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"Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать", – подчеркнул глава белорусского МИДа.

По его словам, соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Упрощение визового режима предполагает снижение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

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В свою очередь в Кремле считают, что данные соглашения Минска с Брюсселем не скажется на интеграционных процессах с Россией, передает ТАСС.

"Это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами. В свое время, до того как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты и заморожены, Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии, решались вопросы реадмиссии. Поэтому это нормальная практика", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году Беларусь ввела безвизовый режим с США, странами ЕС и другими государствами. Граждане 80 государств без визы могут попасть на белорусскую территорию, но только через минский аэропорт.

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