Беларусь взяла курс на США: в Минске раскрыли детали

Сегодня, 14:27

Глава белорусского МИДа подтвердил, что между странами идут переговоры об улучшении отношений

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Между Беларусью и США действительно идут переговоры об улучшении отношений, подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, Минск и Вашингтон обсуждают даже возможность обмена послами.

"Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", — заявил белорусский министр 14 января.

Глава МИДа уточнил, что страны ведут переговоры "исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов". При этом, он призвал пересмотреть решения, "повлиявшие на качество, уровень сотрудничества" его страны с США, если для этого сложились условия.

Владимир Макей подчеркнул, что его страна осознает, "какую роль играют Соединенные Штаты Америки в мире".

"Поэтому мы заинтересованы в рамках диверсификации наших внешнеполитических, внешнеэкономических отношений в развитии нормального сотрудничества с США", — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь МИД Беларуси подтвердил, что между Минском и Вашингтоном состоялись телефонные звонкина которых обсуждались вопросы улучшения двухсторонних отношений между странами.

В то же время ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, если Москва не пойдет Минску навстречу в решении последствий налогового маневра в нефтяной сфере, то может потерять своего "единственного союзника на западном направлении".

Кроме того, Лукашенко объяснил и то, почему на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России даже не стоит.
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Источник:

ТАСС

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