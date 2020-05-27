Борющиеся с коронавирусом аргентинские и мексиканские медики вышли на протесты: в чем причина

Аргентинские и мексиканские медики, которые задействованы в работе с пациентами, зараженными инфекцией коронавируса,вышли на акции протеста.

Медработники выступают за справедливую оплату труда и жалуются на ущемления своих прав. Участники акций требовали обеспечить их надежными средствами защиты и доплачивать за внеурочную работу.

"Нам говорят повторно использовать наши защитные костюмы и маски, даже после того, как несколько моих коллег заразились и умерли. Мы не можем больше терпеть, власти должны нас услышать!" – говорит мексиканская медсестра Сусана Баестерос.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Канада, США и Мексика продлили до 22 июня закрытие границиз-за коронавируса.

"Ограничения будут продолжаться на тех же условиях, на которых они были разработаны с момента их введения 21 марта, а в апреле продлены еще на месяц. Обе страны будут продолжать координировать меры здравоохранения в приграничном регионе", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Мексики.

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Также мы писали о том, что в Аргентине разработал тест, позволяющий выявить коронавирус за менее чем два часа.Об этом заявило правительство страны.

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