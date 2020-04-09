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Британские гиды вызывают улыбки и слезы радости онлайн-экскурсиями по ботаническому саду (видео)

9 апреля, 22:56

Сергей Пономаренко

Сотрудники ботсада берут камеру и включают трансляцию в интернет

Насладиться весной в условиях карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, британцам помогает ботанический сад города Кембридж.

Сотрудники ботсада начали проводить онлайн-экскурсии. Они берут камеру, включают трансляцию в интернет и гуляют по территории. За кадром рассказывают о растениях, которые показывают. Зрители могут задавать вопросы в режиме реального времени. Большой минус таких экскурсий – интернет не передает запахов. Поэтому экскурсоводы стараются описывать их своими словами.

"Некоторые из зрителей буквально плакали. Одна женщина так растрогалась, что попросила нас подождать, пока она поплачет от радости. Мы подождали и продолжили экскурсию. Другие пользователи пишут, что широко улыбаются. Поэтому, пока это прекрасное место нельзя посещать , такая экскурсия может быть и радостью, и, в определенном смысле, пыткой", – рассказала сотрудница ботсада Салли Петит.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что теперь онлайн можно посетить запорожскую Хортицу. Из-за карантина музей закрыли, но увидеть экспонаты и послушать экскурсовода можно виртуально.

Также мы писали, что увидеть онлайн можно Ниагарский водопад, Колизей и Белый дом. Популярный сервис предлагает удаленно посетить достопримечательности, сходить в музей или даже посмотреть оперу.

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Великобритания ботанически сад экскурсия ботсад онлайн экскурсии

Источник: Сегодня

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