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Буддисты Таиланда установили в храме статую Дэвида Бекхема

20 июня, 04:47

В Бангкоке обнаружен необычный храм с Бекхемом, Пикачу и Суперменом


Икона стиля или просто икона? Алтарь одного из буддийских храмов в Таиланде украшает статуэтка английского футболиста Дэвида Бекхэма. Что это – выходка местных священников, дань футболу или обычное богохульство?

На первый взгляд, это обычный храм, каких в Бангкоке десятки. Чтобы понять его особенность, следует зайти внутрь, да еще и внимательно рассмотреть алтаря в дальнем уголке.

Здесь, в компании статуи Будды, появилась 30-сантиметровая фигурка Дэвида Бекхэма.

"Скульптор сделал статуэтку в 1999 году. Тогда "Манчестер Юнайтед" трижды стал чемпионом Премьер-лиги, Кубка Англии по футболу, Лиги Чемпионов. Поэтому фигурку сделали, чтобы увековечить этот исторический момент. Кроме того, автор хотел привлечь больше иностранцев к буддизму", – объясняет главный монах храма Бунреунг Пуньявард.

Священнослужитель проводит параллели: буддизм – одна из мировых религий, да и футбол, в определенном смысле – тоже. По словам туристов, точной копией Бекхэма это назвать трудно, поэтому саму идею они одобряют.

Этот храм известен не только скульптурой Бекхэма. У входа, если присмотреться, можно узнать героев комиксов: Росомаху, Марвела, Пикачу и даже Супермена. В храме утверждают, что они символы добра и силы, поэтому, при необходимости, помогут защитить буддизм.

Напомним, что несколько лет назад в буддистском храме Лунцюань в Пекине появился робот-монах Сяньэра, который удивляет чтением священных текстов.

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Тег Таиланд, буддизм, будда, буддисты, буддистский храм

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