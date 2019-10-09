Бунт таксистов в Мехико: город парализовало

Водители вышли на протест против мобильных сервисов для поиска драйвера

В Мехико, о жизни наших сограждан в котором мы рассказывали в проекте "Украинцы в мире", таксисты устроили массовый протест.

Сотни водителей заблокировали своими автомобилями подъезд к международному аэропорту Мехико. Участники демонстрации требуют от властей решить проблему со службами, которые организовывают перевозки через мобильные приложения.

Таксистов не устраивает, что такие сервисы объединяют обычных водителей, которые не покупают лицензию. И, соответственно, денег за проезд берут меньше, тогда как сертифицированные таксисты вынуждены платить за рабочее разрешение, из-за чего они попросту не выдерживают конкуренции.

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Из-за протестов сотни людей опоздали на самолеты, а многие были вынуждены добираться на работу пешком.

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Стоит отметить, что аналогичное недовольство ранее выражали и таксисты в других странах. Например, пару лет назад по Италии прокатилась волна забастовок против приложения Uber – таксисты обвинили правительство в нечестной дерегуляции рынка перевозок.

Аналогичные демонстрации проходили и в Киеве, когда данный сервис заходил на украинский рынок.

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