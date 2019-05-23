Быки-оракулы порадовали Камбоджу хорошим предсказанием

Рогатые оракулы прогнозируют крестьянам богатые урожаи зерновых

В Камбодже, где в прошлом году принц Нородом Ранарит с супругой попали в крупное ДТП, прошла ежегодная церемония "бычьих" предсказаний.

Местные рогатые оракулы, священные быки, которые служат при королевском дворе, предсказали крестьянам много зерновых.

Чтобы животные могли дать прогноз, им предложили попробовать кунжут, кукурузу, рис, бобы, вино и воду. В этот раз рогатым пришлись по вкусу рис и кукуруза, поэтому щедрый урожай именно этих культур камбоджийцы ждут в конце сезона.

За ярким ритуалом наблюдали не только фермеры, но и лично король Камбоджи, политики и иностранные дипломаты, которых пригласили на действо.

Напомним, что в США тоже живут животные-предсказатели – это нью-йоркский сурок Чак и его "собрат" Фил из Пенсильвании, которые каждый год предсказывают длительность зимы. Например, в прошлом году их прогнозы разошлись – в феврале Чак предсказал близкую весну, а Фил – долгую зиму.

А вот коалу-оракула Оби-Оби из зоопарка Лейпцига отстранили от предсказаний после нескольких неудачных прогнозов результатов матчей на Евро-2016. В частности, животное не угадало результаты матчей Германия-Украина и Германия-Польша.

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