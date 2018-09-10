Бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии

Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам

Один из телохранителей бывшего главаря некогда самой опасной террористической группировки в мире "Аль-Каида" Усамы бен Ладена позже работал в предприятии, которое охраняло государственные учреждения в ФРГ.

Как сообщает издание Funke, 42-летний выходец из Туниса Сами А. в течение нескольких месяцев в 2000 году служил личным телохранителем бен Ладена в Афганистане, после чего улетел в Германию, где трудоустроился в предприятии Klüh Security GmbH.

Данная фирма предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам и различным мероприятиям.

В Klüh Security отказались комментировать данные утверждения, поскольку из-за давности лет они не подлежат какой-либо проверке.

Также о Сами А. известно, что он некоторое время работал контролером пассажирского транспорта в Германии.

Стоит отметить, что он с 2005 года жил в немецком городе Бохум, но только в апреле этого года власти земли Северный Рейн – Вестфалия внесли его в список потенциально опасных лиц. Впрочем, депортировать его не могли из-за угрозы пыток на родине.

Напомним, что после того, как Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало решение о недопустимости депортации Сами А, его задержали и экстрадировали в Тунис.

Однако после это решение было признано недействительным и в августе было принято постановление о возвращении его в Германию.

Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.

Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.