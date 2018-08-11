Цапля верхом на бегемоте и контрабандные щенки: удивительные новости из мира животных

Сайт "Сегодня" собрал подборку новостей из мира животных.

Контрабанда щенков

Живую контрабанду из Украины – спасли в США. 27 щенков французского бульдога украинские дельцы упаковали в багаж и отправили самолетом в Чикаго. Там их погрузили в фургон и пытались вывезти. Зоозащитники обнаружили бульдогов в пластиковых коробках, без воды и пищи. Четырех собак – спасти не удалось. Остальные – под наблюдением врачей. Впоследствии для них найдут новых хозяев.

Ослы снимают стресс.

В Нью-Йорке открыли мини-ферму, где живут 11 ослов. Среди них – миниатюрные. И даже скрещенный с зеброй. Животные постоянно "гастролируют" местными школами и больницами. И сами принимают посетителей.

Гости фермы могут расчесывать животных, кормить сеном и водить через препятствия. Ослы – совсем не дураки – уверяет хозяин. И упрямством им упрекают зря. Мол, домашние коты – тоже не всегда выполняют приказы хозяев.

Дружелюбный кенгуру

Кенгуренок подружились с людьми в Австралии. Джо, которому чуть больше года, живет в приюте для диких животных. И охотно общается с его работниками и гостями. Лицо облизывает – как домашний пес.

Цапля-наездник

Цаплю, которая плывет ... стоя, снял турист на озере в Южной Африке. Сначала автор видео не поверил глазам, но присмотревшись, увидел, что птица катается на бегемоте. И ему такое соседство, похоже, не мешает. В дикой природе кооперация случается часто: этот гиппопотам приютил на своей спине и цаплю. И десяток черепах – в придачу.



