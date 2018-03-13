Чеченские банды, связанные с Кадыровым, набирают силу в Германии – СМИ

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ установили наблюдение за примерно 250 выходцами из Чечни и Северного Кавказа, которые в последнее время играют значительную роль в преступной среде, и организованная преступность в Германии вынуждена с ними "считаться". Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отметил в беседе с изданием глава отдела по борьбе с оргпреступностью Федерального ведомства уголовной полиции Михаэль Нагель, если раньше криминальные элементы из Чечни в основном выполняли поручения представителей других преступных группировок, то сегодня они все больше уходят от роли исполнителей и агрессивно внедряются в различные сферы криминального бизнеса.

"Сегодня представители чеченских группировок в Берлине в значительной мере захватили контроль в сфере наркоторговли. В общей сложности правоохранительные органы наблюдают за 200-250 выходцами из Чечни и с Северного Кавказа", – пишет автор публикации Маркус Венер.

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Активизация чеченских группировок связана, по мнению правоохранителей, еще и с тем, что банды стали делать все больше ставок на наращивание агрессии и готовность идти на конфликт. Опасения правоохранительных ведомств связаны также с тем, что "чеченцы все более активно инвестируют доходы от криминального бизнеса в легальные компании. Это касается в первую очередь фирм, задействованных в таком сегменте, как безопасность и предоставление охранных услуг".

"Немецкие правоохранители отмечают личные контакты и тесные финансовые связи между чеченскими группировками в Германии и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Опасность, исходящую от северокавказских и чеченских преступных группировок, нельзя недооценивать", – говорится в статье.

Как сообщалось ранее, в ходе антитеррористической операции, которая проводилась в Германии, были задержаны 14 чеченцев, которых подозревают в связях с ИГИЛ.

Напомним, что выходцы из Чечни будоражат не только Германию. Так во Франции чеченцы устроили стрельбу на свадьбе, требуя пропустить их кортеж.