Черногория выдала Хорватии ключевого свидетеля по делу о госперевороте: детали

В Хорватии Синджеличу грозит 21 год тюрьмы за убийство

/ Фото: Flickr

Черногория выдала Хорватии ключевого свидетеля по делу о госперевороте Сашу Синджелича. Передача состоялась в среду, 30 октября, на погранпереходе Дебели – Бриег, сообщило полицейское управление Черногории.

"Сотрудники управления полиции сегодня осуществили экстрадицию Саши Синджелича, гражданина Сербии, из Черногории в Хорватию", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Высший суд Черногории принял решение выдать правоохранительным органам Хорватии Сашу Синджелича, ключевого свидетеля по делу о подготовке госпереворота в октябре 2016 года. В Хорватии Синджеличу грозит 21 год тюрьмы за убийство. Ранее обвиняемый стал ключевым свидетелем в расследовании против партии "Демократический фронт", лидеров которого обвинили в попытке переворота.

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Напомним, что черногорские следователи официально назвали двух сотрудников российских спецслужб главными организаторами подготовки переворота в Черногории.

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Также мы писали, что спецпрокурор Черногории по делу о попытке переворота Миливое Катнич заподозрил россиян в попытке отравить причастных к следствию.

Напомним, на посольство США в Черногории было совершено нападение. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

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