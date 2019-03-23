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Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек

Сегодня, 05:47

28 человек пропали без вести

Фото: Pixabay
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/458/df9/5c9458df907de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/458/df9/5c9458df907de.jpg Другие страны 28 человек пропали без вести

Число погибших в результате взрыва на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу возросло до 64 человек, свыше 90 пострадавших находятся в критическом или тяжелом состоянии. Об этом говорится в опубликованном администрации города Яньчэн, где произошла трагедия.

Пропавшими без вести числятся 28 человек. В числе находящихся на лечении в больницах пострадавших 21 человек находится в критическом состоянии, 73 человека — в тяжелом. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Установить личности и точное число пропавших без вести пока не удалось.

Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

В общей сложности 16 больниц из расположенных в районе ЧП населенных пунктов приняли свыше 600 человек с различными ранениями.

В районе ЧП работает команда специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды.

Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения. 

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Тег Китай, взрыв, завод, жертвы, погибшие

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ТАСС

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