День украинца в ОАЭ: художница работает в отеле и рисует украинские пейзажи

Накануне праздников по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости, программа "Сегодня" учредила дату, которой пока нет в официальном календаре — День украинца. В этот день "Сегодня" рассказывают, как проходит обычный день украинцев, разбросанных по разным уголкам мира.

Например, команда "Сегодня" выехала в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь проживают 12 тысяч украинцев – больше всего в городе Дубай. Еще многие наши соотечественники живут в столице — Абу-Даби. Работают преимущественно в гостиничном, ресторанном бизнесе, сфере недвижимости, IT-технологий и индустрии красоты.

Журналисты познакомились с Марией Макаришин из Ужгорода. Она работает на ресепшене в одной из гостиниц Абу-Даби: регистрирует гостей, отвечает на звонки и помогает постояльцам улаживать повседневные проблемы.

Работа начинается рано, но когда бы ни вышел на улицу, там уже +40 градусов.

"Пока дойдешь до работы, уже думаешь, что нужно возвращаться домой принять душ", – с улыбкой говорит сотрудница отеля Мария Макаришин.

А одеться в легкое и короткое платье здесь нельзя.

"Нужно понимать, что ты не у себя дома, и пытаться соблюдать правила. Ты не можешь нарушать, потому что они будут думать, что ты не уважаешь законов, традиций", – говорит Мария Макаришин.

Зарплата зависит от опыта и происхождения. У европейцев – большие оклады. Мария зарабатывает, в пересчете на украинские деньги, около 28 тысяч гривен в месяц. Иногда получается вдвое больше. Еще около 15 тысяч получает от компании на аренду комнаты недалеко от работы. Перерабатывать и задерживаться после смены руководство запрещает. И еще одно правило Востока: женщина не должна ходить по улицам сама, особенно в темное время суток.

"Я девушка, нуждаюсь в безопасности, и мне не разрешено вечером идти домой одной, чтобы не подвергать себя какому-то лишнему вниманию. Если задержусь на работе, имею право попросить менеджера, чтобы меня доставили домой на машине от отеля", – говорит Мария Макаришин.

Также "Сегодня" познакомились с одесситкой Луизой. Пять лет назад ее обычные дни в Эмиратах проходили крайне напряженно — приехала по контракту в салон красоты, где работала сразу за всех мастеров. Затем работала в магазине косметики с зарплатой около 40 000 грн на украинские деньги. Сейчас, наконец, имеет свободный график.

"У нас дома я слышала много предрассудков, в Одессе мне говорили: куда ты едешь, украдут, гарем, секс-рабство… На самом деле здесь безопасно. Это самая безопасная страна в мире", – говорит девушка.

Сейчас Луиза делает макияж местным подругам и их знакомым. Рассказывает: арабские женщины любят краситься ярко. Закрытую одежду компенсируют большими ресницами, глаза украшают стразами и блестками. Но большинство дня Луизы уходит на семейные хлопоты. С мужем египтянином, что так же приехал в Абу-Даби на заработки, поженились через месяц после знакомства и уже воспитывают двоих детей.

При экстремальной жаре с детьми гуляют не у парка, а в местном дворце с кондиционерами. Известный дворец-отель с фонтанами и пальмами олицетворяет здесь арабскую роскошь. На их фоне Луиза ностальгирует за родной природой.

"У нас деревья сами растут, трава сама растет, вы даже не понимаете, мы богатые люди. Здесь же, чтоб посадить дерево возле дома, нужно заплатить огромные деньги, а чтоб его поливать!.." - говорит Луиза.

Зеленые цветущие пейзажи рисует в свободное от гостиничной работы время и Мария Макаришин. В Эмиратах девушка мечтает заработать на собственный бизнес, который откроет на родине.

"Я должна себя реализовать, достичь того, что когда-то себе пообещала. Тогда я могу вернуться, могу что-то дать нашей Украине", – говорит Мария Макаришин.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хештег #ДеньУкраїнця.

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