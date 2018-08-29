Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца

Сегодня, 07:02

Устроители курсов уверяли ее, что после экзамена брак аннулируют

Фото: Edmond So
Фото: Edmond So

Жительница Гонконга непреднамеренно вышла замуж за незнакомого мужчину из КНР во время экзамена на курсах организаторов свадеб. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

21-летняя девушка обратила внимание на объявление о поиске визажистов, которое обещало неплохую зарплату и не требовало опыта работы. Когда она обратилась по указанному адресу, ее уговорили записаться на бесплатные курсы организаторов свадеб.

Во время выпускного экзамена после окончания курсов, который проходил в китайском городе Фучжоу, девушке пришлось играть роль невесты и расписаться с неким мужчиной, изображавшим жениха. Устроители курсов уверяли ее, что после экзамена брак аннулируют. Вернувшись в Гонконг, она узнала, что этого не произошло.

Девушка полагает, что стала жертвой мошенников, которые обманом выдали ее замуж за незнакомца. Ее жалобы не вызвали интереса у полиции, но за дело взялись юристы Федерации профсоюзов Гонконга, где полагают, что пострадали и другие женщины. Скорее всего, некоторые из них даже не догадываются, что заключили официальный брак.

Мошенников могли интересовать разрешения на проживание в Гонконге, которые выдаются гражданам КНР в том случае, если их супруг или супруга живут в этом городе.

В феврале сообщалось об индийце, проехавшем тысячу километров из столицы в глухую деревню ради свадьбы, но потерпевшем фиаско из-за лысины. Невеста отказалась от брака прямо во время церемонии. Мужчина решил, что не уедет домой без жены и заключил брак с дочерью бедного торговца.

Ранее мы писали, что американка решила выйти замуж за тетрис. Девушка уже была замужем за калькулятором и осциллографом.

Также мы писали о женщинах, которые вышли замуж за маньяков.
брак, замуж, замужество
Источник:

Lenta.ru

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