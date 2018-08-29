Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца
Устроители курсов уверяли ее, что после экзамена брак аннулируют
Жительница Гонконга непреднамеренно вышла замуж за незнакомого мужчину из КНР во время экзамена на курсах организаторов свадеб. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
21-летняя девушка обратила внимание на объявление о поиске визажистов, которое обещало неплохую зарплату и не требовало опыта работы. Когда она обратилась по указанному адресу, ее уговорили записаться на бесплатные курсы организаторов свадеб.
Во время выпускного экзамена после окончания курсов, который проходил в китайском городе Фучжоу, девушке пришлось играть роль невесты и расписаться с неким мужчиной, изображавшим жениха. Устроители курсов уверяли ее, что после экзамена брак аннулируют. Вернувшись в Гонконг, она узнала, что этого не произошло.
Девушка полагает, что стала жертвой мошенников, которые обманом выдали ее замуж за незнакомца. Ее жалобы не вызвали интереса у полиции, но за дело взялись юристы Федерации профсоюзов Гонконга, где полагают, что пострадали и другие женщины. Скорее всего, некоторые из них даже не догадываются, что заключили официальный брак.
Мошенников могли интересовать разрешения на проживание в Гонконге, которые выдаются гражданам КНР в том случае, если их супруг или супруга живут в этом городе.
В феврале сообщалось об индийце, проехавшем тысячу километров из столицы в глухую деревню ради свадьбы, но потерпевшем фиаско из-за лысины. Невеста отказалась от брака прямо во время церемонии. Мужчина решил, что не уедет домой без жены и заключил брак с дочерью бедного торговца.
Ранее мы писали, что американка решила выйти замуж за тетрис. Девушка уже была замужем за калькулятором и осциллографом.
Также мы писали о женщинах, которые вышли замуж за маньяков.