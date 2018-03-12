Дожить до 130 лет: рецепты бессмертия

Найти источник вечной молодости ученым пока не удалось, но еще никогда человечество не подбиралось к нему так близко

Женщина бальзаковского возраста. У нас принято считать, что это барышня средних лет. У самого Оноре де Бальзака это тридцатилетняя девушка. Возрастные границы прозрачны. Даже Всемирная организация здравоохранения постоянно их меняет. Вот данные 15 года: до 44 лет – еще молодой человек. До 60 – просто взрослый. До 75 лет – пожилой. А до 90 – старческий возраст. Ну а все что после – долгожитель.

Хотя и эту информацию в скором времени придется пересмотреть. В Силиконовой долине – там, где технологии быстрее-выше-сильнее, дожить до 130 лет уже не самоцель. Это достижимо. Цель – достичь бессмертия. Тем более – ученые знают реальные способы.

Не седеть, не покрываться морщинами, бодро двигаться, заниматься сексом и вообще – активно жить. Возможно ли на самом деле остановить время? Лет так в 25. Найти источник вечной молодости ученым пока не удалось. Но еще никогда человечество не подбиралось к нему так близко.

Уже через несколько десятилетий, по словам генетиков, мы сможем жить как ветхозаветные праотцы, – лет по 180. Минимум. За первый метод лечения старости американцы получили Нобелевскую премию. Фермент теломераза. Удлиняет кончики хромосом, позволяя клетке делиться бесконечно. А тканям – бесконечно омолаживаться. К сожалению, пока это работает только для раковых клеток. В здоровых – теломераза не активна.

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В лаборатории добавлением теломеразы сумели создать бессмертные здоровые клетки. 44-летняя американка Элизабет Перриш рискнула испробовать теломеразу на себе. Три года назад в ее организм поместили вирус, который активирует фермент бессмертия.

Станет ли Элизабет бессмертной? Или все обернется доселе неизвестными побочными эффектами – ученым только предстоит узнать.

Менее радикальные способы продления жизни предлагают ученые киевской лаборатории эпигенетики. Но прежде чем омолаживаться, нужно узнать как ты постарел.

Чтобы стать моложе, не обязательно ковыряться в генах – говорит генетик Дмитрий Красненков. Он утверждает: естественные геропротекторы – вещества, защищающие от старения – есть в любом супермаркете. И самый сильный эффект именно у лекарств на природных компонентах.

Обратный эффект дает переедание, употребление алкоголя, красного мяса, а также курение табака.

В свои 85 харьковчанин Альберт Есаков играет в телесериалах, участвует в модных фотосессиях, катается на роликах. Ради больших свершений он отказался от маленьких удовольствий.

Говорит, чувствует себя на 60. Не больше. И это ощущение – тоже сильная защита от старения – утверждает психолог Светлана Арефния.

Роботизация уже давно стала реальностью.

Полтавчанин Александр Поддубный пока только учится управлять роботорукой. Свою потерял в АТО. Сначала отчаивался, а потом начал искать протезистов.

Хотя до Терминатора Саше еще далеко, с каждым днем роботорука все послушнее. По крайней мере, в бытовых вопросах. Но привыкнуть к ней непросто.

Американцу Найджелу Акланду для этого понадобилось 5 лет. Зато теперь его искусственная рука не уступает в функциональности настоящей.

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А лет так через 20, ожидают футурологи, медицина сможет предложить взамен утраченной такую же руку – из плоти и крови. Или, например, почку. И годами ждать трансплантации не придется. Ведь ученые уже научились выращивать органы в пробирках.

Крысиное сердце вырастили и запустили после трансплантации в университете Минессоты. Из человеческих органов первыми вырастили уши – одно в лабораторном сосуде в Северной Каролине. А другое – вместе с кровеносными сосудами – на спине у живой крысы. Разработка японских ученых. Сейчас органы выращивают в лабораториях по всему миру.

Нужно для этого всего несколько клеток. Но не простых, а стволовых. Например из пуповинного материала. Их уже использует и классическая медицина.

Кандидаты в долгожители, а то и в бессмертные, есть даже среди официально умерших. 57 таких лежат в ангаре в Подмосковье – при температуре -196 градусов по Цельсию.

Криоконсервация занимает около двух недель и стоит от 36 тысяч долларов. После смерти человека из его организма выкачивают кровь. Далее тело пропитывают криопротекторами и медленно замораживают – чтобы не повредить нейронных связей в мозге.

Во всем мире сейчас около четырехсот криопациентов. Одна из них – мама Валерии Удаловой, генерального директора компании "КриоРус"

"Когда человек разложился или был сожжен – надежды нет. Если ты крионируешь человека – надежда есть. Иногда я думаю, как будет здорово, когда ее реанимируют, реабилитируют, омолодят", – говорит она.

Среди клиентов криофирм есть несколько десятков украинцев. Трое из них – уже в жидком азоте. Еще несколько тысяч людей по всему миру заключили договоры с криокомпаниями. Хотя технологий разморозки – все еще нет. Крионисты надеются, что лет через 40 она появится. Если позже – не беда, без разложения тело может ждать хоть тысячу лет.

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Бессмертие может и вовсе не зависеть от тела. Если Ваше сознание оцифруют. И тогда вовсе неважно, где вы и ваши родные будут жить. Вместе в информационной сети, или каждый получит по телу робота. Возможно человечество уже на пороге нового этапа эволюции – перехода из биологической в киберформу.

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