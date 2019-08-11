Экс-премьеру Молдовы не разрешили вывезти за границу 50 тысяч евро

Таможенник сообщил Лянкэ, что предоставленных документов недостаточно для вывоза этой суммы из страны

Экс-премьер Молдовы Юрие Лянкэ. Архивное фото: Estonian Foreign Ministry / Flickr

Бывший премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ, который ранее заявил, что в стране коррумпировали идею евроинтеграции, не смог вывезти за границу 50 тысяч евро, используя свой дипломатический паспорт. Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, он снял указанную сумму со своего счета и уведомил банк, что эти деньги будут вывезены в Румынию.

"Там они мне нужны. Деньги были указаны в декларации о доходах, поскольку я являюсь государственным служащим. Сотрудники банка объяснили, что документы, предоставленные ими, могут использоваться для вывоза денег из Молдовы. Зная, что сумму более 10 тыс. нужно декларировать, я попросил таможенника дать необходимую декларацию, однако сотрудник таможни заявил, что необходимо еще одно разрешение", – сообщил Лянкэ.

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В связи с претензиями экс-премьер-министру пришлось возвращаться в Кишинев.

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Он также отметил, что дипломатический паспорт у него на законных основаниях как у бывшего министра иностранных дел, чрезвычайного посла и полномочного представителя. Документ выдается пожизненно, добавил Лянкэ.

Согласно молдавскому законодательству, физлица имеют право без документального подтверждения вывозить из Молдовы не более 10 тыс. евро. В случае превышения указанной суммы на таможне необходимо представить дополнительные документы, подтверждающие происхождение средств.

Новости "Сегодня" сообщали, что еще в 2014 году, когда Лянкэ занимал должность главы правительства Молдовы, он заявлял, что Кишинев поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

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