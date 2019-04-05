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Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

Сегодня, 03:20

Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме

Фото: Getty Images
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/381/2c5/5c63812c50ac8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/381/2c5/5c63812c50ac8.jpg Другие страны Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии пройдет в пятницу.Об этом в четверг сообщило представительство Великобритании при ООН на своей странице в "Твиттере".

"Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме завтра, в пятницу, в 15:00. Глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе сообщит членам СБ ООН о текущей ситуации", — отмечено в сообщении.

Ранее командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отдал своим войскам приказ начать наступление на столицу, пообещав выдворить из нее все незаконные вооруженные группировки. При этом он указал, что ЛНА таким образом "откликнулась на призыв народа" Триполи. Премьер Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, санкционировав при этом удары авиации для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в Триполи, где провел встречи с представителями властей страны. Он призвал все стороны конфликта прекратить военную эскалацию.

Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.

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Тег Ливия, Совбез ООН, заседание, триполи

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ТАСС

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