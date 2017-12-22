Эпидемия холеры в Йемене: заражению могли подвергнуться более миллиона человек

Специалисты Международного Красного креста в Арабской республике Йемен зафиксировали более миллиона случаев, в которых предполагается заражение людей вирусом холеры.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала апреля от холеры в Йемене погибли более 2,2 тыс. человек. Треть из жертв – дети.

"Количество случаев возможного заражения холерой достигло 1 млн, что значительно усиливает страдания населения из-за жестокой войны", – говорится в сообщении МККК.

Кроме этого, по данным МККК, более 80% жителей Йемена испытывают нехватку продовольствия, питьевой воды. Им также нужна медицинская помощь.

В свою очередь в ООН отмечали, что ситуация в Йемене является одним из наиболее серьезных гуманитарных кризов в мире.

Эпидемия холеры распространяется на фоне вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года. Вспышку зафиксировали в середине апреля 2017 года и к середине августа эпидемия холеры охватила уже полмиллиона человек.

Ранее сообщалось, что, по мнению правозащитных организаций, Йемен находится "на пороге апокалипсиса" из-за войны и эпидемии холеры.