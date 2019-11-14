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Эрдоган раскритиковал американскую резолюцию о геноциде армян в Османской империи

14 ноября, 06:56

Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики, - заявил Эрдоган

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган раскритиковал решение американских законодателей, принявших резолюцию о событиях 1915 года в Османском государстве.

"Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики", – заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Эрдоган подчеркнул, что две антитурецкие резолюции, принятые 29 октября Палатой представителей Конгресса США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у турецкого народа.

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В конце октября члены Палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Резолюция не носит юридически обязывающего характера.

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Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее раскритиковал принятие резолюции. Он в Twitter назвал решение конгрессменов позорным и счел его попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

В 2016 году Германия признала геноцид армян, вызвав возмущение Турции.

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США резолюция армяне геноцид Османская империя

Источник: Интерфакс

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