Есть тараканов и пить мочу: в Китае "оригинально" мотивировали к работе

Сегодня, 01:21

Перечень наказаний для провинившихся сотрудников ограничивался лишь фантазией руководителей: их били ремнем, заставляли пить воду из туалета и брили головы

Фото: Mike Keeling/Flickr
Фото: Mike Keeling/Flickr

Руководителей одной из китайских компаний приговорили к лишению свободы за издевательства над подчиненными.

Как пишет South China Morning Post, владельцы строительной компании в Гуйчжоу ввели чрезвычайно жестокую систему "штрафов" для тех сотрудников, которые не выполняли план продаж.

Перечень наказаний был достаточно широк и, очевидно, ограничивался лишь фантазией руководителей: униженных "нарушителей" били ремнем, заставляли пить воду из туалета и "желтую жидкость" (вероятнее всего, мочу), уксус, брили им головы, а также заставляли есть тараканов.

Видеозаписи издевательств, опубликованный в китайской соцсети Weibo, вызвали волну возмущения у пользователей.

Вдобавок к этому, работникам еще и не выплатили зарплату за последние два месяца.Сотрудники утверждают, что терпели издевательствах из страха, что не получат задолженность.

За такое поведение троих менеджеров лишили свободы сроком на пять и десять дней.
Китай, тараканы, издевательства, права человека
Источник:

"Сегодня"

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