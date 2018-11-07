Есть тараканов и пить мочу: в Китае "оригинально" мотивировали к работе
Перечень наказаний для провинившихся сотрудников ограничивался лишь фантазией руководителей: их били ремнем, заставляли пить воду из туалета и брили головы
Руководителей одной из китайских компаний приговорили к лишению свободы за издевательства над подчиненными.
Как пишет South China Morning Post, владельцы строительной компании в Гуйчжоу ввели чрезвычайно жестокую систему "штрафов" для тех сотрудников, которые не выполняли план продаж.
Перечень наказаний был достаточно широк и, очевидно, ограничивался лишь фантазией руководителей: униженных "нарушителей" били ремнем, заставляли пить воду из туалета и "желтую жидкость" (вероятнее всего, мочу), уксус, брили им головы, а также заставляли есть тараканов.
Видеозаписи издевательств, опубликованный в китайской соцсети Weibo, вызвали волну возмущения у пользователей.
Вдобавок к этому, работникам еще и не выплатили зарплату за последние два месяца.Сотрудники утверждают, что терпели издевательствах из страха, что не получат задолженность.
За такое поведение троих менеджеров лишили свободы сроком на пять и десять дней.