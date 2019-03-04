Финдиректор Huawei подала иск против Канады

1 марта министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции Ваньчжоу

Фото: Getty Images

Финдиректор Huawei подала иск против Канады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c6c/8f0/5c7c6c8f0f8b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c6c/8f0/5c7c6c8f0f8b4.jpg 2019-03-04T02:23:00+02:00 Другие страны 1 марта министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции Ваньчжоу

Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую ранее задержали в Канаде, подала в суд на федеральное правительство страны, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав.

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщила газета The Globe and Mail.

В иске утверждается, что сотрудники CBSA "под видом рутинного пограничного контроля незаконно подвергли (Ваньчжоу − ред.) задержанию, обыску и опросу для получения показаний от нее до того, как ее арестовали и обеспечили выполнение ее прав".

Напомним: 1 марта министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции Ваньчжоу. Суд по этому вопросу назначено на 6 марта. Отмечается, что юридическая фирма Gudmundseth Mickelson LLP, которая представляет финдиректора Huawei, передала сообщение о подаче иска в верховный суд Британской Колумбии 1 марта. Напомним, что в прошлом месяце американский Минюст официально выдвинул уголовные обвинения против Huawei Technologies Co., а также ее подразделений и топ-менеджера, предъявив им 13 различных пунктов нарушений. Мы также писали, что исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер рассказал, что Вашингтон добивается экстрадиции из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Кроме того, сообщалось, что национальные спецслужбы Чехии уже рекомендовали сотрудникам госорганов и менеджерам коммерческих компаний отказаться от использования мобильных телефонов китайской компании Huawei.

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