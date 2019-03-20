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Гаагский трибунал ужесточил приговор Караджичу

Сегодня, 16:49

Судьи сочли слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой

Фото: AFP
Гаагский трибунал ужесточил приговор Караджичу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/252/a8b/5c9252a8b6e7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/252/a8b/5c9252a8b6e7a.jpg Другие страны Судьи сочли слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Соответствующее решение апелляционной палаты огласил в среду председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен.

По его словам, судьи сочли "слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет тюремного заключения".

"Апелляционная палата приговаривает Караджича к пожизненному заключению", - заявил Йонсен.

Ранее сообщалось, что судья Альфонс Орие ознакомил Караджича с основными пунктами обвинения – в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде во время конфликта в Боснии в начале 1990-х годов. Многочисленные эпизоды этих обвинений связаны с массовым убийством около 8 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году и многомесячной осадой Сараева.

На вопрос судьи, как с ним обходятся в Гааге, подсудимый ответил, что жалоб не имеет, и что в своей жизни он видел места и похуже.

Караджич утверждает, что хотел сдаться трибуналу в Гааге еще в 1996 году, однако отказался от этой затеи, опасаясь "быть ликвидированным" американцами. На этих словах судья прервал подсудимого, расценив его речь как не относящуюся к делу.

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Тег Босния, караджич, гаагский трибунал

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ТАСС

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