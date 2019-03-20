Гаагский трибунал ужесточил приговор Караджичу
Судьи сочли слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Соответствующее решение апелляционной палаты огласил в среду председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен.
По его словам, судьи сочли "слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет тюремного заключения".
"Апелляционная палата приговаривает Караджича к пожизненному заключению", - заявил Йонсен.
Ранее сообщалось, что судья Альфонс Орие ознакомил Караджича с основными пунктами обвинения – в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде во время конфликта в Боснии в начале 1990-х годов. Многочисленные эпизоды этих обвинений связаны с массовым убийством около 8 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году и многомесячной осадой Сараева.
На вопрос судьи, как с ним обходятся в Гааге, подсудимый ответил, что жалоб не имеет, и что в своей жизни он видел места и похуже.
Караджич утверждает, что хотел сдаться трибуналу в Гааге еще в 1996 году, однако отказался от этой затеи, опасаясь "быть ликвидированным" американцами. На этих словах судья прервал подсудимого, расценив его речь как не относящуюся к делу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гаагский трибунал ужесточил приговор Караджичу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокурор ООН потребовала для экс-лидера боснийских сербов пожизненное заключение
Бывшему лидеру Радовану Караджичу хотят пересмотреть наказание