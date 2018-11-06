Голливудская улыбка тирана: Ким Чен Ын предстал таким, каким его еще не видели

Телевидение Северной Кореи показало портрет Ким Чен Ына, на котором лидер нации предстал в необычном амплуа – одетым на европейский манер и с "голливудской улыбкой". Это первое официальное живописное изображение председателя КНДР.

Как сообщает ВВС, портрет показали в рамках официального визита в самую закрытую страну мира председателя госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля, с которого тоже написали портрет.

Стоит отметить, что до этого Ким Чен Ына показывали только на фотоснимках. В то же время говорить остается неизвестным, какая судьба ждет портрет и станут ли его демонстрировать регулярно.

В свою очередь некоторые политологи считают такой портрет не самым лучшим знаком. Например, специалист по Северной Корее Оливер Хотхэм отметил стилистическую схожесть картины с изображениями бывших лидеров КНДР – отца и деда Ким Чен Ына. Он называет это свидетельством того, что их преемник пойдет по их следам и тоже будет развивать культ личности.

Напомним, что руководитель Северной Кореи может нанести визит в Россию в ноябре текущего года.

Также ранее стало известно о другой запланированной поездке Ким Чен Ына - первом в истории визите в Сеул.

Кроме того мы писали и о том, что саму КНДР согласился посетить Папа Римский Франциск.