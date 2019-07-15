"Тадж-Махал" из хлама: Индия страдает от мусорной катастрофы

На окраине Дели образовалась терриконы из отходов, достигающие 65 метров в высоту

Гора хлама в Дели скоро обгонит по высоте знаменитый мавзолей-мечеть Тадж-Махал – такая мусорная катастрофа ждет уже в следующем году столицу Индии, считают местные эксперты.

Речь идет о площадке на окраине почти 10-миллионного города. В позапрошлом году правительство официально запретило использовать свалку. Однако никто приказа не придерживается и ежедневно сюда свозят около двух тонн отходов.

Уже сейчас терриконы из хлама достигают 65 метров в высоту. Тогда как известный на весь мир мавзолей лишь на восемь метров выше.

Отметим, что свалки – прекрасное место для жизни различных мелких и крупных животных, в том числе и обезьян, которые заполонили Нью-Дели и вредят жителям города: животные похищают еду и мобильные телефоны, врываются в дома и терроризируют людей.

Напомним, ранее Индию облетел случай, демонстрирующий степень загрязнения местной природы – гуляя по лесу, фотограф Танай Панпалия обнаружил волка с пластиковой бутылкой на голове. Несмотря на то, что животное было очень истощено и едва держалось на ногах, оно само вышло к людям, чтобы те освободили его.

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