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Гориллы научились позировать для селфи туристов: опубликованы фото

1 мая, 04:30

Животные копируют людей и даже стоят на задних лапах перед объективами, изображают расслабленные улыбки

Фото: facebook.com/virunga
Фото: facebook.com/virunga.

Громадные горные гориллы — гордость национального парка Вирунга на востоке Демократической Республики Конго — постепенно превращаются в героев соцсетей. Речь идет о двух взрослых особях, которых егери детенышами спасли от браконьеров и затем выходили у себя дома. За это время, отмечает BBC, они многое переняли у своих приемных "родителей" и даже научились вместе с ними позировать в качестве статистов для селфи, которые с большим удовольствием делают с ними туристы.

Гориллы во всем стараются подражать воспитавшим их егерям и считают их своими настоящими родителями, пусть и "немного" отличающимися по облику. Ведь, когда их взяли под опеку, их подлинных родителей убили бандиты, да и они сами, тогда всего двух лет от роду, в одиночку вряд ли бы остались в живых.

Как считает представитель парка Инносент Мбуранумве, нет ничего удивительного в том, что животные имитируют людей. Что поражает, говорит он, — звери словно заигрываются, повторяя движения и гримасы людей, и чуть ли не ведут себя совсем уж по-человечески, хотя бы иногда.

"Создается впечатление, что они копируют людей и даже стоят на задних лапах перед объективами, изображают расслабленные улыбки, словно намереваясь научиться быть человеком. А вот это уже совсем необычно. Меня это очень поразило. Так забавно и увлекательно наблюдать за их преображением", – говорит Мбуранумве.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии хотят предоставить обезьянам человеческие права. По мнению экспертов швейцарского аналитического центра по защите прав животных, наделение приматов определенным набором прав, позволит сохранить жизнь сотням шимпанзе, орангутангов  и бонобо.

Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой. 

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Тег Конго, курьез, туристы, обезьяна, селфи, горилла

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Источник:

ТАСС

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