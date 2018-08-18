Грузинский студент установил рекорд по сбору кубика Рубика

Сегодня, 20:17

Парень молниеносно собрал головоломку под водой


Грузинский студент Вахтанг Марчелашвили установил рекорд по сбору кубика Рубика. Он собрал шесть головоломок меньше, чем за две минуты.

Специалисты говорят, что это хорошая скорость. Но самое интересное в том, что парень сделал это под водой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так называемых "спид-куберов", то есть тех, кто собирает кубик Рубика на скорость, в мире не больше сотни. В ловкости эти люди тренируются годами.

Впрочем, техника в это деле оказалась значительно умнее людей - робот собрал кубик Рубика за 0,38 секундыРазработчики объясняют впечатляющий результат использованием "лучших двигателей" при разработке робота. Последний использует специальный алгоритм для решения головоломки, принимая данные, полученные камерами, и преобразуя их в последовательность ходов.

Напомним, среди людей был установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика. На чемпионате Jawa Timur Open 2016 в Индонезии голландец удивил всех. 20-летний парень потратил на сборку кубика 4,74 секунды, то есть на 0,164 секунды меньше, чем обладатель прошлого мирового рекорда — американец Лукас Эттер.
рекорд, студент, скорость, кубик рубика
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинец установил рекорд на уникальных соревнованиях в США

Сегодня, 04:57

В прошлом году Сергей уже установил на Бонневиле рекорд скорости, но на другом мотоцикле

Другие

Канадская фигуристка-одиночница Кейтилин Осмонд. Фото: AFP

В фигурном катании обнулили все мировые рекорды

Вчера, 13:20

Международный союз конькобежцев принял такое решение из-за новой шкалы оценки уровня исполнения
Загрузка...

Авто

Видеошок: пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч

14 Августа, 06:22

Средний результат и стал рекордом в своей категории

Шоу-бизнес

Тина Кароль. Фото: канал «Україна»

Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд

13 Августа, 17:06

Певица собирается дать рекордное количество концертов во время всеукраинского тура
Загрузка...