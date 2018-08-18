Грузинский студент установил рекорд по сбору кубика Рубика

Грузинский студент Вахтанг Марчелашвили установил рекорд по сбору кубика Рубика. Он собрал шесть головоломок меньше, чем за две минуты.

Специалисты говорят, что это хорошая скорость. Но самое интересное в том, что парень сделал это под водой.

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Так называемых "спид-куберов", то есть тех, кто собирает кубик Рубика на скорость, в мире не больше сотни. В ловкости эти люди тренируются годами.

Впрочем, техника в это деле оказалась значительно умнее людей - робот собрал кубик Рубика за 0,38 секунды. Разработчики объясняют впечатляющий результат использованием "лучших двигателей" при разработке робота. Последний использует специальный алгоритм для решения головоломки, принимая данные, полученные камерами, и преобразуя их в последовательность ходов.

Напомним, среди людей был установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика. На чемпионате Jawa Timur Open 2016 в Индонезии голландец удивил всех. 20-летний парень потратил на сборку кубика 4,74 секунды, то есть на 0,164 секунды меньше, чем обладатель прошлого мирового рекорда — американец Лукас Эттер.