На Храмовой горе произошли новые столкновения между палестинцами и израильтянами

В общей сложности в результате беспорядков были задержаны 24 человека, 16 из которых забаррикадировались в мечети

Израильские власти возобновили доступ для туристов и верующих к Храмовой горе в Иерусалиме после того, как в этом районе вспыхнули беспорядки, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, территория комплекса была оцеплена в течение четырех часов, и полиция эвакуировала гражданских лиц.

В настоящее время к Храмовой горе уже направились верующие.

Ранее в пятницу палестинцы забросали камнями полицейских после пятничной молитвы, а также применили против них пиротехнику. В свою очередь, стражи порядка ответили светошумовыми гранатами. В районе беспорядков были слышны хлопки и виден дым.

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В общей сложности в результате беспорядков были задержаны 24 человека, 16 из которых забаррикадировались в мечети.

Храмовая гора представляет собой прямоугольную площадь, обнесенную высокими стенами, в Старом городе Иерусалима. Она считается священным местом как для иудеев, так и для мусульман.

Ранее израильское правительство удалило металлоискатели, которые были установлены на входы в Храмовую гору в Иерусалиме. Эти меры последовали после ожесточенных столкновений между израильтянами и палестинцами, в ходе которых пострадали не менее 900 человек.

Напомним, что израильские власти установили металлодетекторы на входах на Храмовую гору после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя израильскими арабами. Палестинцы расценили это как знак намерения израильтян расширить свой контроль над святым для них местом. В знак протеста они отказались входить на Храмовую гору и решили молиться на близлежащих улицах. Израильские власти заявили, что установка металлодетекторов на эспланаде объясняется тем, что виновные в нападении 14 июля спрятали оружие под одеждой и напали на израильских полицейских у мечети.

В ходе протестов против установки детекторов неоднократно вспыхивали ожесточенные столкновения раз между арабами и израильскими силами безопасности, в ходе которых были убиты пять палестинцев. В пятницу вечером палестинец ворвался в дом в израильском поселении на Западном берегу и набросился с ножом на его обитателей, убив троих израильтян.