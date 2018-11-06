Христианам запрещено ненавидеть евреев: Папа Римский назвал причину

Понтифик призывает прилагать усилия для того, чтобы антисемитизм был устранен из человеческого сообщества

Истинный христианин не может испытывать ненависть к евреям, поскольку две религии имеют общие истоки, заявил глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск делегации так называемых "горских евреев" – членов кавказской общины, которых он принял в Ватикане 5 ноября.

"Как я уже неоднократно подчеркивал, христианин не может быть антисемитом, поскольку наши корни общие. Это будет противоречием веры и жизни. Мы, в свою очередь, призваны прилагать усилия для того, чтобы антисемитизм был устранен из человеческого сообщества", – сказал он.

Понтифик отметил, что "горские евреи" впервые совместно приезжают в Ватикан, назвав это "причиной для радости", а также подчеркнул важность дружбы двух конфессий и памяти о холокосте.

"Без живой памяти не будет будущего, потому что если не научимся из самых черных страниц истории не повторять тех же ошибок, достоинство человека будет оставаться мертвой буквой", – сказал он.

Напомним, что ранее в этом году Папа Римский Франциск заявил, что ада не существует.

Также мы писали, что понтифик провел встречу с украинской общиной в соборе Святой Софии в Риме.