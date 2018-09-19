Ice Bucket Challenge по-корейски: 920 человек приняли ледяной душ

Целью акции было привлечь внимание к открытию первого в Южной Корее медучреждения, помогающего людям, которые страдают от болезни Лу Герига

В Южной Корее установили новый необычный рекорд – 920 человек одновременно облились ледяной водой на открытой площади в Сеуле.

Таким образом, участники акции хотели привлечь внимание к открытию первого в стране медучреждения, в котором помогают людям, страдающим от болезни Лу Герига – одной из форм неизлечимого склероза.

Напомним, что флешмоб Ice Bucket Challenge появился в 2014 году и приобрел всемирную популярность.

Миллионы его участников по всему миру обливались ледяной водой в поддержку благотворительной кампании по сбору средств на исследования неизлечимого склероза.

Ранее мы уже сообщали о смерти Энтони Сенеркья – американца, который вдохновил людей на благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge.

Напомним, одним из участников стал голливудский актер Бенедикт Камбербетч – он облился целых пять раз.

Впрочем обливаются холодной не все. Нежелающие этого делать, могут выписать чек для фонда ALS Association, который является инициатором кампании – одним из них в свое время стал Владимир Кличко.