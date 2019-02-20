Или реформы, или война с Россией: экс-генсек НАТО "предсказал" будущее Беларуси

Андерс Фог Расмуссен считает, что без демократических реформ Беларуси не избежать судьбы Украины

Андрес Фог Расмуссен. Фото: Flickr

Или реформы, или война с Россией: экс-генсек НАТО "предсказал" будущее Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7b/df7/5c6d7bdf789d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7b/df7/5c6d7bdf789d5.jpg 2019-02-20T18:10:00+02:00 Другие страны Андерс Фог Расмуссен считает, что без демократических реформ Беларуси не избежать судьбы Украины

Если Беларусь не встанет на путь демократических реформ, ее может ждать судьба Украины – то есть, аннексия и война с Россией, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью LIGA.net.

"Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", – сказал он.

В связи с этим бывший генсек Североатлантического альянса посоветовал Беларуси "начать реформы, ведущие к демократии и свободе", поскольку только так страна сможет уберечься от российской агрессии.

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"Мы слышали заявления Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", – подчеркнул Фог Расмуссен.

В то же время он отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко не хочет ни реформировать страну, ни жить "под гнетом Путина".

"Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", – констатировал экс-генсек блока.

Напомним, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил сайту "Сегодня", что Путин не станет развязывать войну с Беларусью, а, присоединив ее к России, мирно отстранит Лукашенко от власти.

Мы также писали, что политолог Тарас Березовец довольно высоко оценивает возможность того, что Беларусь будет аннексирована Россией.

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