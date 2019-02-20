Или реформы, или война с Россией: экс-генсек НАТО "предсказал" будущее Беларуси
Андерс Фог Расмуссен считает, что без демократических реформ Беларуси не избежать судьбы Украины
Если Беларусь не встанет на путь демократических реформ, ее может ждать судьба Украины – то есть, аннексия и война с Россией, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью LIGA.net.
"Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", – сказал он.
В связи с этим бывший генсек Североатлантического альянса посоветовал Беларуси "начать реформы, ведущие к демократии и свободе", поскольку только так страна сможет уберечься от российской агрессии.
"Мы слышали заявления Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", – подчеркнул Фог Расмуссен.
В то же время он отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко не хочет ни реформировать страну, ни жить "под гнетом Путина".
"Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", – констатировал экс-генсек блока.
Напомним, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил сайту "Сегодня", что Путин не станет развязывать войну с Беларусью, а, присоединив ее к России, мирно отстранит Лукашенко от власти.
Мы также писали, что политолог Тарас Березовец довольно высоко оценивает возможность того, что Беларусь будет аннексирована Россией.
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