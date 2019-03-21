Интернет-диссидет: Во Вьетнаме мужчина отправили на два года за решетку из-за пропаганды в Facebook

Суд признал 56-летнего блогера виновными в нанесении ущерба интересам государства

Фото: Pixabay

Интернет-диссидет: Во Вьетнаме мужчина отправили на два года за решетку из-за пропаганды в Facebook //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9cd/a78/5c89cda787964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9cd/a78/5c89cda787964.jpg 2019-03-21T05:43:45+02:00 Другие страны Суд признал 56-летнего блогера виновными в нанесении ущерба интересам государства

Народный суд южного вьетнамского города Кантхо приговорил местного жителя Ле Минь Тхе к двум годам тюремного заключения за антигосударственную пропаганду в соцсетях. Об этом сообщил в четверг новостной портал VnExpress.



Суд признал 56-летнего блогера виновными в нанесении ущерба интересам государства. Действия осужденного квалифицированы по статье Уголовного кодекса Социалистической республики Вьетнам (СРВ), предусматривающей наказание за "злоупотребление правом на свободу и демократию с целью ущемления законных интересов государства, организаций и граждан".



Согласно материалам обвинительного заключения, в период с марта по август 2018 года Ле Минь Тхе размещал на своей странице в Facebook различные материалы, якобы порочащих правящую Коммунистическую партию Вьетнама, деятельность правительства СРВ, искажающие историю страны и современную действительность. На суде блогер полностью признал свою вину.



Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за жесткие меры, применяемые в отношении интернет-диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает.

Напомним, что ранее в России завели дела в отношении Twitter и Facebook. Также директор службы Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами, если они не перенесут в Россию серверы с данными своих российских пользователей.

Кроме того, Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google, которая все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.

Также мы писали, что в апреле Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов в РФ несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.

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