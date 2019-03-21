Интернет-диссидет: Во Вьетнаме мужчина отправили на два года за решетку из-за пропаганды в Facebook
Суд признал 56-летнего блогера виновными в нанесении ущерба интересам государства
Народный суд южного вьетнамского города Кантхо приговорил местного жителя Ле Минь Тхе к двум годам тюремного заключения за антигосударственную пропаганду в соцсетях. Об этом сообщил в четверг новостной портал VnExpress.
Суд признал 56-летнего блогера виновными в нанесении ущерба интересам государства. Действия осужденного квалифицированы по статье Уголовного кодекса Социалистической республики Вьетнам (СРВ), предусматривающей наказание за "злоупотребление правом на свободу и демократию с целью ущемления законных интересов государства, организаций и граждан".
Согласно материалам обвинительного заключения, в период с марта по август 2018 года Ле Минь Тхе размещал на своей странице в Facebook различные материалы, якобы порочащих правящую Коммунистическую партию Вьетнама, деятельность правительства СРВ, искажающие историю страны и современную действительность. На суде блогер полностью признал свою вину.
Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за жесткие меры, применяемые в отношении интернет-диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает.
Напомним, что ранее в России завели дела в отношении Twitter и Facebook. Также директор службы Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами, если они не перенесут в Россию серверы с данными своих российских пользователей.
Кроме того, Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google, которая все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.
Также мы писали, что в апреле Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов в РФ несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.
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