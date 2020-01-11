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Иран может создать ядерное оружие в ближайшие год-два – МИД Франции

11 января, 06:00

Глава французского МИД назвал плохим решением выход США из соглашения с Ираном

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Власти Франции не считают, что Иран уже сейчас располагает готовым ядерным оружием, однако может его создать в течение ближайшего года или двух, если не удастся убедить Тегеран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу в эфире радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Сейчас пока у них нет (ядерного оружия), но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие", - рассказал он.

Глава французского МИД назвал плохим решением выход США из соглашения, подчеркнув, что именно это открыло Ирану путь к получению ядерного оружия.

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"Предотвратить это можно лишь через дипломатию, переговоры", – подчеркнул он.

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Ле Дриан также опроверг предположение о том, что СВПД мертво, заявив, что европейцы изо всех сил стараются спасти сделку.

Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

Но в 2018 году пришедший на смену экс-президенту-демократу Бараку Обаме республиканец Дональд Трамп вывел США из соглашения и ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.

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Иран Франция ядерное оружие

Источник: ТАСС

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