Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана

Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Тегеран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 5 марта, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV, передает DW.

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Для производства ядерных вооружений необходим 80-90-процентный уран. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил позицию своей страны, что Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, если эти договоренности не будут изменены.

В январе президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из сделки по иранскому атому в любой момент.

Заявления Пенса прозвучали на фоне призывов госсекретаря США Рекса Тиллерсона к европейским партнерам поддержать ужесточение санкций против Ирана, чтобы не допустить выход Вашингтона из оглашения.

Ранее в Иране уже отказались пересматривать ядерную сделку.

"Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", – заявили в МИД Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что не согласятся на поправки и не примут на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году в Вене. Ее главные пункты: вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.