Из Mitsubishi выгнали главу совета директоров

Вслед за Nissan с коррупционером Карлосом Гоном решили расстаться и еще в одном японском автоконцерне

Руководство японской автокомпании Mitsubishi лишило должностных обязанностей председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

Об этом 26 ноября сообщил генеральный директор Mitsubishi Осама Масуко по итогам заседания руководства концерна, назвав это "тяжелым решением".

"Но если бы Карлос Гон остался на посту, это бы повредило репутации компании", – добавил он.

По словам Масуко, сановник "утратил доверие и не смог бы продолжать выполнять свои обязанности".

Он также рассказал, что Nissan, Mitsubishi и Renault в ближайшее время проведут совместные переговоры по сложившейся ситуации.

Напомним, что японские правоохранительные органы арестовали главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона 19 ноября по обвинению в нарушении местного финансового законодательства.

Как утверждают в полиции, Гон уклонялся от налогов, искажая информацию о собственных выплатах. В период с 2011 по 2015 год он занизил информацию о своих выплатах почти на 5 млрд иен (около 44,4 млн долларов по текущему курсу). В Nissan вменяемые директору концерна нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

Позже стало известно, что в 2010 году он создал венчурную компанию в Нидерландах, через которую покупал элитное жилье за границей - в частности, в Рио-де-Жанейро и Бейруте, – которым безвозмездно пользовался Гон.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Гона уволили с должности председателя совета директоров автоконцерна Nissan.