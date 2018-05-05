Из-за масштабного наводнения в Кении погибли более сотни человек

В результате масштабного наводнения в Кении погибли 112 человек, еще четверть миллиона пострадали.

Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, местные власти предупреждают о возможной вспышке холеры и малярии в зоне стихийного бедствия.

Ранее мы писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.