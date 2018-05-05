Из-за масштабного наводнения в Кении погибли более сотни человек

5 Мая 2018, 18:03

В регионе назревает гуманитарный кризис


В результате масштабного наводнения в Кении погибли 112 человек, еще четверть миллиона пострадали.

Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, местные власти предупреждают о возможной вспышке холеры и малярии в зоне стихийного бедствия.

Ранее мы писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры. 

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.
Кения, наводнение, погибшие, пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: @AmbRedaMansour

Наводнение в Израиле смыло два десятка студентов

26 Апреля, 23:21

В Израиле в результате наводнения погибли 9 учеников предармейской академии

Запад

Закарпатью грозит большой потоп из-за старых дамб: на строительство новых денег нет

20 Апреля, 16:36

Дамбы, защищавшие людей от наводнений, уже давно износились
Загрузка...

Россия

Фото: Скриншот

В России свирепствуют наводнения - хуже всего в Воронежской области

16 Апреля, 18:38

В МЧС говорят, стихия разбушевалась из-за резкой перемены погодных условий

Украина

В Волынской области из-за таяния снега затопило 5 тысяч гектаров

16 Апреля, 13:34

По прогнозам, вода будет стоять по крайней мере еще несколько недель
Загрузка...